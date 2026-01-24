Il Lecce si fa preferire ma non sfonda, la Lazio delude ancora: al Via del Mare finisce 0-0

Dopo quattro sconfitte di fila, il Lecce interrompe la serie negativa e torna a muovere la classifica con un pareggio interno contro la Lazio. Un punto che consente ai giallorossi di uscire dalla zona retrocessione. Continua invece il momento complicato della squadra di Maurizio Sarri, ancora lontana da una prestazione convincente. Il Lecce parte forte e fin dai primi minuti mostra più brillantezza, sfiorando il gol già dopo meno di un minuto con Pierotti. È l’inizio di un primo tempo sorprendentemente a senso unico, con la squadra di Di Francesco padrona del campo e la Lazio quasi mai pericolosa. I giallorossi costruiscono le occasioni migliori: Provedel è decisivo su una conclusione dalla distanza di Coulibaly, mentre la traversa salva i biancocelesti sul potente destro di Ramadani.

Nella ripresa la Lazio prova ad alzare il baricentro, senza però creare reali pericoli. L’unico tiro nello specchio arriva al 54’ con Dia, ben servito da Zaccagni, ma Falcone risponde presente. Dopo i cambi, compreso l’esordio di Cheddira con la maglia del Lecce, il ritmo cala e le occasioni scarseggiano da entrambe le parti. Nel finale solo un tentativo dalla distanza di Taylor, fuori di poco, prima del triplice fischio che certifica lo 0-0 del Via del Mare.