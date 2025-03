Il Liverpool piomba su Lookman: pronta offerta all’Atalanta, le cifre

Accostato anche al Napoli in chiave mercato, Ademola Lookman, attaccante classe 1998 della nazionale nigeriana, potrebbe lasciare l'Atalanta per "emigrare" in Premier League.

Stando ad indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal sito specializzato "TeamTalk", sul giocatore sarebbe piombato il Liverpool, pronto ad offrire 45 milioni di euro per il suo cartellino. L'Atalanta spera che l'offerta per Lookman possa alzarsi, puntando sul fatto che l'attaccante piacerebbe anche ad un altro club inglese, il Tottenham.