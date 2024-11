Il Messaggero: "Mancini, Allegri o il clamoroso ritorno di Garcia a Roma"

Spunta anche Massimiliano Allegri tra i possibili successori di Juric sulla panchina della Roma, prossima avversaria del Napoli in campionato dopo la sosta. Ne parla il Messaggero oggi in edicola.

"La cosa più semplice, escludendo il ritorno di DDR, sarebbe prendere Mancini o Allegri (che curiosamente ieri era a Milano a vedere il Napoli, prossimo avversario dei giallorossi dopo la sosta, come accadde con Juric a Parma con l’Udinese) e affidare il tutto ad un dirigente esperto e capace come Carnevali. Ma visto che le cose semplici non sono di casa a Trigoria, ogni scenario è aperto. Anche il clamoroso ritorno di Garcia".