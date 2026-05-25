Il Milan ha deciso, sarà rivoluzione: da Allegri a Tare e Furlani, tutti via

Il Milan ha deciso, sarà rivoluzione: da Allegri a Tare e Furlani, tutti viaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:12Serie A
di Pierpaolo Matrone

La clamorosa sconfitta contro il Cagliari, costata al Milan l’esclusione dalla prossima Champions League, apre giorni pesantissimi in casa rossonera. La proprietà è al lavoro per ridefinire il futuro del club e, secondo quanto riferito da Sky Sport, Gerry Cardinale avrebbe deciso di fermarsi a Milano proprio per avviare una serie di consultazioni interne considerate fondamentali.

Decide anche Ibrahimovic

Sul tavolo c’è il possibile ridisegno completo dell’assetto dirigenziale. Zlatan Ibrahimovic, figura sempre più centrale nelle strategie del club, dovrebbe avere voce in capitolo nella scelta del nuovo direttore sportivo, mentre il consigliere d’amministrazione Massimo Calvelli sarebbe coinvolto nella selezione del prossimo amministratore delegato.

Da Allegri a Tare, via tutti

Le indiscrezioni parlano di un cambiamento profondo che potrebbe investire praticamente tutta l’area tecnica e gestionale del Milan. In bilico ci sarebbero infatti le posizioni di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e anche quella di Massimiliano Allegri dopo il crollo finale della squadra. Tutti loro corrono verso l'addio.