Derby di Torino, arrestati 8 tifosi della Juventus. Stabili condizioni del tifoso ferito

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Restano stabili le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni ferito gravemente durante i disordini

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Restano stabili le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni ferito gravemente durante i disordini scoppiati prima del derby di Torino. L'uomo resta ricoverato, intubato e in osservazione nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Molinette. Dopo la Tac eseguita questa mattina, da quanto si apprende da fonti ospedaliere, il quadro clinico non avrebbe registrato variazioni. Il 36enne resta in prognosi riservata. "Sono rimasto indignato sentendo la versione in cui viene sostenuto che mio figlio è stato colpito da una bottiglia. Una bottiglia ti fa un taglio e ti mettono qualche punto di sutura, non una cosa così devastante. Non so da dove sia venuta fuori questa versione che a me ha profondamente indignato". Lo afferma Pierluigi Basoccu, padre di Marco Leonardo Basoccu, confermando quanto detto in un'intervista a 'La Stampa'. L'uomo sostiene che a colpire il figlio sarebbe stato un lacrimogeno lanciato durante gli scontri.

"L'impatto è stato devastante - racconta -. Ho testimonianze dirette di ragazzi che erano lì, accanto a lui, che dicono che c'è stato un razzo lacrimogeno sparato ad altezza uomo proprio verso quell'area. Per questo escludo che possano essere stati altri oggetti a colpirlo". Otto tifosi juventini sono stati arrestati. Tre arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso undici Daspo. Sei gli agenti rimasti contusi negli scontri". (ANSA).