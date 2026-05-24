Delusione Juve, il Torino rimonta da 0-2 a 2-2: Spalletti chiude solo sesto

vedi letture

I bianconeri chiudono il campionato al sesto posto con 69 punti, mentre il Torino termina dodicesimo a quota 45.

In un derby iniziato con forte ritardo per gli incidenti avvenuti fuori dallo stadio, Torino e Juventus pareggiano 2-2 all’Olimpico Grande Torino. Una serata pesantemente segnata dagli scontri tra tifosi nel pre-partita, con un sostenitore juventino ricoverato in ospedale per trauma cranico, e dalla successiva protesta del settore ospiti.

Vlahovic illude la Juve, il Toro rimonta

La Juventus di Luciano Spalletti aveva indirizzato il derby grazie alla doppietta di Dušan Vlahovic, a segno al 24’ e poi ancora al 54’ su assist rispettivamente di Thuram e Conceicao. Il Torino, però, non ha mollato e ha riaperto subito la gara con il colpo di testa di Cesare Casadei, prima di trovare il definitivo 2-2 all’84’ grazie a Che Adams sugli sviluppi di una palla inattiva. Il pareggio condanna definitivamente la Juventus all’esclusione dalla prossima Champions League: i bianconeri chiudono il campionato al sesto posto con 69 punti, mentre il Torino termina dodicesimo a quota 45.