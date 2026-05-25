Sarri, da Roma: "Lotito non ha gradito trattative 'segrete' con Napoli e Atalanta"

vedi letture

La situazione della panchina della Lazio continua a essere uno dei temi centrali analizzati dall’edizione odierna de Il Messaggero. Il quotidiano romano fa il punto sul futuro di Maurizio Sarri, evidenziando come il rapporto tra l’allenatore biancoceleste e il presidente Claudio Lotito sembri ormai giunto alle battute finali. Entrambe le parti, infatti, mostrano insoddisfazione reciproca, in un contesto in cui i sentimenti maturati nel corso della stagione dovranno presto tradursi in decisioni concrete. Il confronto avvenuto giovedì scorso tra Sarri e il direttore sportivo Fabiani non ha affrontato il tema della risoluzione contrattuale, ma il tecnico vorrebbe discutere direttamente la questione con Lotito per chiarire il proprio futuro.

Sarri-Lazio, rapporti ai minimi e nodo contrattuale

Dal canto suo, il presidente biancoceleste non avrebbe gradito il rendimento della squadra, ferma a 54 punti, undici in meno rispetto alla stagione precedente, un dato che avrebbe alimentato ulteriore malcontento, manifestato anche all’Olimpico. A pesare nei rapporti, secondo quanto riportato, anche le presunte trattative “segrete” di Sarri con Napoli e Atalanta negli ultimi mesi. Pur desiderando liberarsi del pesante ingaggio residuo dell’allenatore, Lotito sarebbe intenzionato a far valere il proprio disappunto. Restano inoltre da definire alcune mensilità arretrate e le commissioni dell’entourage: se tali pendenze verranno saldate rapidamente, la separazione potrebbe risultare più agevole, altrimenti si prospetta un mese particolarmente complesso e carico di tensione per entrambe le parti coinvolte nella vicenda biancoceleste.