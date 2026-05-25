Milan, Allegri verso l'addio: può salutare dopo il fallimento Champions

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Milan, la posizione di Massimiliano Allegri è sempre più in bilico e il rischio di una separazione a fine stagione appare concreto. Come ricorda il Cds, non scatterà il rinnovo automatico di un ulteriore anno di contratto, che avrebbe comportato anche un aumento di stipendio vicino al milione di euro. La situazione si è complicata nel corso della stagione, tra risultati altalenanti e obiettivi mancati, fino a mettere in discussione la continuità tecnica del progetto rossonero. La dirigenza sta valutando attentamente il futuro.

Allegri e il futuro in bilico al Milan

Mentre sul piano sportivo pesa in modo significativo la mancata qualificazione alla Champions League, obiettivo considerato imprescindibile dallo stesso tecnico nel corso dell’anno. Allegri aveva infatti ribadito più volte come il quarto posto fosse una condizione obbligatoria per valutare positivamente la stagione, ma il traguardo non è stato raggiunto. Di conseguenza, la delusione non riguarda soltanto la società, ma coinvolge anche le responsabilità dell’allenatore. In questo scenario, il bilancio finale appare negativo e potrebbe incidere in maniera decisiva sulle valutazioni future della dirigenza rossonera. E il Napoli è alla finestra.