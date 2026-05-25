La Fiorentina ha scelto Grosso per la panchina: contatti avviati da Paratici

La Fiorentina ha scelto Grosso per la panchina: contatti avviati da ParaticiTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:21Serie A
di Pierpaolo Matrone
La Fiorentina vuole Fabio Grosso per la panchina e ha avviato ufficialmente i contatti per l'attuale allenatore del Sassuolo.

La Fiorentina vuole Fabio Grosso per la panchina e ha avviato ufficialmente i contatti per l'attuale allenatore del Sassuolo. A riferirlo è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, tramite il proprio account X:

"La Fiorentina ha formalmente avvicinato Fabio Grosso per diventare il nuovo allenatore dalla prossima stagione. Contatti in corso con il manager del Sassuolo, molto apprezzato da Fabio Paratici".