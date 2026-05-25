La Fiorentina ha scelto Grosso per la panchina: contatti avviati da Paratici
TuttoNapoli.net
La Fiorentina vuole Fabio Grosso per la panchina e ha avviato ufficialmente i contatti per l'attuale allenatore del Sassuolo.
La Fiorentina vuole Fabio Grosso per la panchina e ha avviato ufficialmente i contatti per l'attuale allenatore del Sassuolo. A riferirlo è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, tramite il proprio account X:
"La Fiorentina ha formalmente avvicinato Fabio Grosso per diventare il nuovo allenatore dalla prossima stagione. Contatti in corso con il manager del Sassuolo, molto apprezzato da Fabio Paratici".
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Serie A
Copertina LiveConte: "Lascio perché non sono riuscito a compattare l'ambiente! Nazionale? Chiacchiere!" ADL: "Dopo Bologna gli dissi di stare tranquillo" di Antonio Noto
Le più lette
In primo piano
Ultim'oraNapoli ancora su Allegri! Gazzetta: fallimento Milan non cambia l'idea di ADL e Max ora apre
Da 0 a 10: i nomi dei falliti di Conte, il nome che scatenerebbe una rivolta, i 2 miliardi di ADL e l'incredibile dietrofront di Sarri
Francesco CarboneCessione SSC Napoli, NY Times conferma: ADL ha rifiutato 2mld, ma fondo USA insisterà
Pierpaolo MatronePolitano: "Forse meglio il 4° Scudetto, perché più sofferto! Futuro? Spero di restare. Su Vergara e KDB..."
Pierpaolo MatroneSarri-Napoli, Sky: troppi tentennamenti, il club si sta irrigidendo! Virata su altri 3 nomi?
Francesco CarboneTutto su Sarri! Rai: “Di Lorenzo ed altri big lo vogliono! Con Manna ha già parlato di 4 elementi”
Fabio TarantinoPodcastFuturo Conte, Sky: "Stavolta ADL non lo trattiene. Ha già il sì del sostituto"
Le pagelle di Caporale: "Il migliore è Hojlund. 7 a Conte. Non perfetto, ma efficace fino alla fine"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com