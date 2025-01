Il Milan pensa alla difesa: Walker in arrivo in 48 ore, poi uno-due centrali

Il mercato del Milan è pronto a sbloccarsi. La formazione rossonera, sconfitta ieri sera dalla Juventus all'Allianz Stadium, cambierà qualcosa specialmente nel pacchetto arretrato dove potrebbero arrivare diversi elementi. Uno di questi è Kyle Walker, esterno inglese di proprietà del Manchester City. Questi potrebbero essere giorni decisivi per arrivare al terzino con la trattativa che potrebbe anche sbloccarsi nelle prossime 48 ore con Sergio Conceiçao che andrebbe ad accogliere un rinforzo di assoluta qualità.

Due centrali

In via Aldo Rossi non dovrebbero fermarsi poi qua. La possibilità che arrivi un centrale è molto alta. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, qualora dovesse essere ceduto alla Juventus Tomori, i bianconeri sono in pressing, potrebbero essere anche due i giocatori in quella porzione di campo che verrebbero acquistati.