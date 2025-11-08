Il Milan si fa rimontare dal Parma! Da 0-2 a 2-2 e manca il primato solitario

vedi letture

Il Milan spreca ancora e si fa rimontare dal Parma: da 2-0 a 2-2 al Tardini, con il primato solitario che sfuma. Un copione già visto per la squadra di Allegri, che come contro Cremonese e Pisa parte forte ma poi si rilassa, permettendo all’avversario di rientrare in partita. I rossoneri dominano per 25 minuti, trascinati da un ispirato Saelemaekers, autore del gol del vantaggio con un sinistro preciso e poi protagonista nel rigore procurato e trasformato da Leao. Ma nel recupero del primo tempo il Parma si riaccende con un capolavoro di Bernabé, al secondo gol consecutivo, che riapre la gara e infiamma il Tardini.

Nella ripresa i ducali crescono e travolgono un Milan disattento: Britschgi sfonda a destra e serve Delprato, che di testa firma il 2-2. I padroni di casa sfiorano più volte il sorpasso, fermati solo dai legni e da un ottimo Maignan. L’ingresso di Pulisic dà nuova linfa ai rossoneri, ma Saelemaekers spreca nel finale l’occasione del possibile 3-2. Il Milan resta così in vetta, ma solo in coabitazione con il Napoli che domani sarà di scena a Bologna.