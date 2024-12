Ufficiale Il Monza ha già scelto l'erede di Nesta: in panchina arriva un napoletano

vedi letture

"AC Monza comunica che Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto fino al 30 giugno 2027". Arriva dunque l'ufficialità della firma dell'ex difensore come nuovo tecnico del club brianzolo. Bocchetti prende il posto di Alessandro Nesta, trovando un Monza attualmente ultimo in classifica con 10 punti raccolti in 17 partite di campionato (l'ultimo successo risale al 21 ottobre).

11 punti in meno rispetto a un anno fa, troppo poco per non provare un cambio di rotta sulla panchina del club. Curiosità: l'ex difensore conosce già Adriano Galliani dai tempi del Milan: ha infatti indossato la maglia rossonera nel 2015, quando arrivò in prestito dallo Spartak Mosca per sei mesi.