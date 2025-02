Il Monza pesca dal mercato degli svincolati: in arrivo un attaccante ex Inter

Keita Balde Diao è l'ultima carta che Adriano Galliani è pronto a giocarsi per ottenere una salvezza sempre più complicata. Quasi improbabile. Tredici punti nelle prime ventiquattro giornate di campionato è storicamente bottino troppo magro per sovvertire un pronostico che appare scritto: nella storia della Serie A, da quando ci sono i tre punti a vittoria, è successo solo a una squadra messa così male di salvarsi, al Crotone di Davide Nicola. Ma quella squadra mostrava una vivacità che oggi, in Brianza, nemmeno si intravede. E allora Keita Balde Diao per provare a dare un'ulteriore scossa. L'ultima. L'attaccante spagnolo si allena a Monza da qualche giorno e ha convinto anche Alessandro Nesta, nel frattempo rientrato dopo l'intervallo Bocchetti durato sette partite. L'idea è quella di tesserare fino a fine stagione un calciatore che ha giocato la sua ultima partita poco più di due mesi fa, contro il Galatasaray.

Andato via dall'Italia al termine di una stagione a Cagliari culminata con la retrocessione, l'ex attaccante di Lazio e Inter dopo diverse settimane, più precisamente il 26 agosto 2022, decise di ripartire dalla Russia. Dallo Spartak Mosca. In quell'occasione firmò un contratto triennale con la società moscovita, ma in realtà l'avventura russa è durata molto meno. Una sola annata.

Dopo 19 presenze e quattro gol con lo Spartak, Keita ha fatto ritorno nella sua Barcellona per vestire la maglia dell'Espanyol. In Segunda Division con la squadra catalana l'attaccante classe '95 ha collezionato 24 presenze (quasi nessuna da titolare) e non ha realizzato alcun gol. Al termine della stagione 2023/24 l'addio all'Espanyol (era in prestito), la risoluzione del contratto con lo Spartak con un anno d'anticipo e la decisione di ripartire dal Sivasspor. In Turchia undici presenze e un solo gol prima di un'altra risoluzione arrivata a ridosso di Capodanno. Ora, 5-6 settimane più tardi, è pronto a rimettersi in discussione. E' probabilmente l'ultima grande opportunità della sua carriera.