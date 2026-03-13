Il Torino dilaga nella ripresa, 4-1 al Parma: gol Simeone, solo 3' per Marianucci

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Torino-Parma 4-1: granata devastanti nel secondo tempo. Simeone, due autogol e Zapata affondano i ducali. Marianucci gioca solo tre minuti

Termina sul risultato di 4-1 il match tra Torino e Parma, anticipo della 29ª giornata di Serie A. Primo tempo equilibrato con Pellegrino che risponde all'iniziale vantaggio del Cholito Simeone, poi i granata dilagano nella ripresa: due clamorosi autogol dei ducali, di Delprato e Keita, poi a chiudere la rete di Duvan Zapata.Così Roberto D'Aversa si porta momentaneamente a +9 dalla zona retrocessione. Da segnalare l'ingresso di Luca Marianucci, difensore in prestito dal Napoli, arrivato solo al terzo dei sei minuti di recupero finali.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Torino-Parma 4-1:

1 - Inter 67 punti, 28 partite giocate

2 - Milan 60 punti, 28 partite giocate

3 - Napoli 56 punti, 28 partite giocate

4 - Como 51 punti, 28 partite giocate

5 - Roma 51 punti, 28 partite giocate

6 - Juventus 50 punti, 28 partite giocate

7 - Atalanta 46 punti, 28 partite giocate

8 - Bologna 39 punti, 28 partite giocate

9 - Sassuolo 38 punti, 28 partite giocate

10 - Lazio 37 punti, 28 partite giocate

11 - Udinese 36 punti, 28 partite giocate

12 - Parma 34 punti, 29 partite giocate

13 - Torino 33 punti, 29 partite giocate

14 - Genoa 30 punti, 28 partite giocate

15 - Cagliari 30 punti, 28 partite giocate

16 - Lecce 27 punti, 28 partite giocate

17 - Fiorentina 25 punti, 28 partite giocate

18 - Cremonese 24 punti, 28 partite giocate

19 - Verona 18 punti, 28 partite giocate

20 - Pisa 15 punti, 28 partite giocate