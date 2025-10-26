Il Torino ribalta il Genoa al 90': peggior partenza di sempre per i rossoblù

vedi letture

Spettacolo e colpi di scena all’Olimpico Grande Torino, dove il Torino supera in rimonta il Genoa per 2-1 nella sfida delle 12:30. Dopo un primo tempo dominato dagli ospiti e chiuso avanti grazie al gol di Thorsby, i granata ribaltano tutto nella ripresa: prima l’autogol di Sabelli al 63’ ristabilisce la parità, poi, allo scadere, è Maripan a completare la rimonta con una zampata sotto porta che fa esplodere lo stadio.

Nel primo tempo il Genoa parte forte e, oltre alla rete del vantaggio, sfiora più volte il raddoppio con Malinovskyi, ancora Thorsby e Ekhator. Il Torino, però, resta in partita e cresce nel finale di frazione, trovando poi nella ripresa la spinta giusta per reagire. Con questo successo la squadra di Baroni conferma il buon momento dopo la vittoria sul Napoli, mentre per la formazione di Vieira è un altro passo falso: otto giornate e ancora nessun successo in campionato. Il Genoa, invece, resta all'ultimo posto in classifica con soli tre punti in classifica, per i rossoblù è la peggior partenza di sempre in Serie A nell'epoca dei tre punti.