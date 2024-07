Il Torino si muove già per sostituire Buongiorno: tra i nomi c'è anche l'ex azzurro Luperto

Rimane in sospeso il futuro di Sebastiano Luperto, in trattativa da diversi giorni per lasciare l'Empoli ed accasarsi al Cagliar

Rimane in sospeso il futuro di Sebastiano Luperto, in trattativa da diversi giorni per lasciare l'Empoli ed accasarsi al Cagliari, all'interno di un maxi affare in cui era stato inserito anche il passaggio del tecnico Davide Nicola dalla panchina del Castellani a quella dei sardi in casacca rossoblù. Una trattativa allargata su due fronti, per un corrispettivo complessivo da circa 5 milioni di euro, ma che ancora non ha trovato la definitiva conclusione. A mancare, per il momento, è infatti ancora l'accordo tra il Cagliari e gli agenti di Luperto sul contratto che regolerebbe la sua permanenza con la squadra dell'isola.

Secondo quanto appreso da TMW, nelle ultime ore il nome di Luperto ha preso piede nelle idee di un'altra società di Serie A a caccia di rinforzi per la propria retroguardia: il Torino. Dopo aver salutato capitan Rodriguez al termine del suo precedente contratto, e in procinto di perdere anche Buongiorno, la società granata va in cerca di almeno un difensore dal piede mancino e il focus si è posato anche su Luperto.

Ancora nessun contatto ufficiale è stato avviato, ma il Torino osserva con attenzione la situazione di Luperto e presto potrebbe anche unirsi alla corsa per il centrale classe '96. Il Cagliari, intanto, prosegue nella trattativa e con i contatti quotidiani.