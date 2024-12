Video Il Venezia ritrova i tre punti dopo due mesi: 2-1 al Cagliari, gli highligths

vedi letture

Il Venezia ritrova la vittoria dopo due mesi vincendo lo scontro diretto contro il Cagliari al Penzo. In gol Zampano su assist di Oristanio, poi Sverko raddoppia, infine l'ex Napoli Pavoletti accorcia le distanze per la squadra di Nicola. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).