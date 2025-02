Il Venezia valuta il colpo dagli svincolati in attacco: l'ex Siviglia già si allena in città

Tutta Venezia attende novità sul fronte Wissam Ben Yedder. Dalla città alla squadra, il nome dell'ex attaccante del Monaco tiene in apprensione l'ambiente, in senso positivo. Intanto lui si è esposto facendo capire le sue buone intenzioni. Domenica a Venezia-Roma era presente allo stadio Penzo - come vi abbiamo raccontato e mostrato - , con il club che ne era chiaramente al corrente mentre porta avanti con lui la trattativa ed in questo momento il francese si sta allenando a Mestre, in provincia di Venezia. L'interesse dei lagunari è quello più concreto portato sulla scrivania del suo entourage ed anche il più interessante sportivamente parlando. Altri approcci ce ne sono stati, ma più che altro allettanti sul fronte economico: dalla MLS qualcuno sembra essersi fatto avanti, Ben Yedder però vorrebbe dire la sua ancora in Europa.

L'aspetto principale da capire rimane quello della risposta fisica. Si attende una decisione del Venezia, che non ha avuto fretta di annunciare ancora nulla per il fatto che sta capendo, con il lavoro quotidiano, come il classe '90 reagisca alla ripresa degli allenamenti dopo sette mesi di inattività. Ci sono poi gli aspetti extra-campo: i legali sono al lavoro per capire quali risvolti ci possono essere nei prossimi mesi per i problemi avuti dal punto di vista giudiziario. Non da ultimo poi c'è l'aspetto economico, legato a doppio filo a quanto appena detto anche se per il giocatore sembra contare ora più la voglia di rivalsa che quella di guadagnare. Resta la consapevolezza che Ben Yedder sarebbe per la truppa di Di Francesco ciò che può servire dalla mediana in su, che è dove la squadra ha mostrato di mancare maggiormente nonostante tante ottime prestazioni. Insomma, le parti vogliono arrivare alla firma, ma un po' come ha fatto il Como con Dele Alli, prima servono le garanzie fisiche e non c'è una deadline dato che il ragazzo è svincolato.