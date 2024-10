Inchiesta ultras, in settimana Calhanoglu sarà ascoltato dai pm. Da decidere il giorno di Calabria

Hakan Calhanoglu sarà il terzo interista a essere sentito dai pm di Milano nell'ambito dell'inchiesta "Doppia Curva" sulle tifoserie di Inter e Milan. Il regista turco dell'Inter, attualmente impegnato in nazionale, scenderà in campo domani a Reykjavik contro l'Islanda e nella giornata di martedì farà il suo rientro a Milano. È atteso ad Appiano solo il giorno dopo.

Tra mercoledì e giovedì, scrive gazzetta.it, è attesa la sua audizione in Procura: la convocazione ufficiale non è ancora partita, ma l'ex Milan sarebbe stato già avvertito in maniera informale. Calhanoglu, come detto, sarà il terzo interista a essere sentito come persona informata sui fatti dopo il tecnico Simone Inzaghi e il vicepresidente Javier Zanetti. Nessuno di loro è indagato, ma i pm vogliono decifrare e ricostruire i rapporti avuti con alcuni esponenti della tifoseria organizzata dell'Inter, che nel caso di Calhanoglu sarebbero andati oltre le telefonate che hanno riguardo gli altri due fino a incontri personali.

Sarebbe ancora da decidere il giorno della convocazione di Davide Calabria. L'audizione del difensore del Milan era prevista nella giornata di venerdì scorso e poi è slittata.