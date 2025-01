Incredibile Juve: tra oneri e stipendio, Kolo Muani costerà oltre 10mln per soli 6 mesi

Nella giornata di oggi la Juventus ha ufficializzato l'arrivo in prestito secco dal Paris Saint-Germain di Randal Kolo Muani. Questi i dettagli economici dell'operazione definita con la società campione di Francia: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint-Germain FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kolo Muani Randal a fronte di un corrispettivo di € 1,0 milione, oltre ad oneri accessori pari a 2,6 milioni. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,0 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

Kolo Muani costa quindi alla Juventus 3.6 milioni di euro più due di bonus. Ma a questi soldi, va aggiunto l'ingaggio del calciatore francese che col club di Parigi concordò al momento del suo trasferimento da Francoforte uno stipendio da 8 milioni di euro netti a stagione. Calcolando quindi che il suo trasferimento a Torino avviene a metà stagione, a carico della Juve quattro milioni di euro netti da qui a fine giugno: circa otto milioni di euro lordi.