Retroscena Allegri-Milan, a gennaio prese malissimo l'investimento di 8mln per Cissè

Alphadjo Cisse è il giocatore rivelazione del Milan. E ci sono alcuni retroscena legati al giocatore svelati da MilanNews: "In quei giorni di fine gennaio, quando il Milan sembrava poter avere ancora qualche velleità di Scudetto, Massimiliano Allegri prese molto male l'allocamento di parte del budget per andare a bloccare il giovane Cisse, che per di più non sarebbe arrivato in rossonero prima di sei mesi.

A gennaio l'allenatore toscano aveva chiesto rinforzi di tutt'altra risma, mentre arrivò solo Fullkrug in prestito dal West Ham. Il mercato sembrava bloccato, bloccatissimo, e un investimento importante per un classe 2006 che non aveva mai messo piede in Serie A aveva totalmente contrariato Allegri: il livornese lo considerava un rinforzo al massimo per il Milan Futuro".