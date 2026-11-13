Sutalo ko col Napoli, arrivano brutte notizie: ora rischia lungo stop

L'infortunio di Josip Sutalo, rimediato a Napoli, si sta rivelando più serio del previsto e dunque potrebbero essere diversi i problemi per Gattuso e la Lazio: la lesione al flessore appare molto più vicina al secondo grado che al primo (circa 45 giorni di stop), e la sua presenza al derby del 13 dicembre è ormai da considerarsi quasi impossibile. La vera corsa contro il tempo riguarda semmai un altro appuntamento, la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, in programma il 22 dicembre a San Siro, fa sapere oggi il quotidiano Il Tempo.

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