Sarri non lo vede: il centravanti dell'Italia può lasciare l'Atalanta

Atalanta, Scamacca in panchina con Sarri nonostante la Nazionale: nessun minuto col Monza. L’estate scorsa rifiutate offerte da 30-35 milioni

Il rapporto tra Gianluca Scamacca e Maurizio Sarri sembra non filare per il verso giusto. L’attaccante dell’Atalanta è stato convocato in Nazionale, ma con il club non ha giocato nemmeno un minuto nella vittoria contro il Monza, nemmeno quando Krstovic è stato sostituito. Un segnale evidente, che alimenta le voci su un possibile cambio di scenario già a gennaio.

Un impatto con Sarri da non sottovalutare

Il dato è quello che colpisce di più: da una parte la fiducia della Nazionale, dall’altra uno spazio ridotto con il club. Come si legge nelle ricostruzioni di queste ore, l’impatto con il nuovo tecnico non va sottovalutato. Sarri, che sta ridisegnando la squadra a modo suo, non sembra al momento considerare Scamacca tra le sue prime scelte offensive. Una situazione che, per un giocatore abituato a essere protagonista, rischia di pesare sul rendimento e sulla serenità.

L’estate scorsa e le offerte per gennaio

Il quadro si inserisce in una storia che viene da lontano. Nell’estate scorsa c’era stata la possibilità Roma, ma la società non aveva avuto l’intenzione di cederlo, nemmeno davanti a offerte intorno ai 30-35 milioni di euro. Oggi lo scenario è diverso: come riportato da Tmw, se a gennaio dovesse arrivare una proposta interessante, non è impossibile che l’attaccante possa essere salutato. Molto dipenderà dalle scelte del tecnico, dalla volontà del giocatore e dalle richieste dell’Atalanta, in una sessione in cui ogni movimento può cambiare gli equilibri del reparto offensivo.