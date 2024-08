Incredibile Roma, dopo Danso rischia di saltare anche Djalò: il motivo

Ha del clamoroso quanto sta succedendo alla Roma in queste ultime ore di calciomercato: i giallorossi potrebbero chiudere la sessione senza il tanto cercato acquisto in difesa. Infatti dopo aver mollato Kevin Danso per dei problemi emersi dalle visite mediche, la dirigenza della Capitale sta temporeggiando anche su Tiago Djalò in quanto perplessa dai controlli alle visite mediche. Così l'affare con la Juventus rischia seriamente di saltare.