Inler torna in Italia: sarà direttore sportivo di un club di Serie A

Giorno di grandi cambiamenti in casa Udinese: i bianconeri dovrebbero affidarsi a Kosta Runjaic come tecnico

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giorno di grandi cambiamenti in casa Udinese: i bianconeri dovrebbero affidarsi a Kosta Runjaic come tecnico, mentre può tornare da dirigente Gokhan Inler, 39enne con un passato in Friuli da poco diventato direttore sportivo. Se lo svizzero dovrebbe essere il ds, come uomo mercato dovrebbe essere coinvolto Gianluca Nani, attualmente in forza al Watford, rivela Sky Sport.