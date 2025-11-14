Insigne, l'agente annuncia: "Ci siamo quasi per la nuova squadra"

vedi letture

Andrea D’Amico, procuratore tra gli altri di Lorenzo Insigne, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Le operazioni a gennaio sono sempre difficili, bisogna scegliere giocatori che siano in grado di dare un apporto immediato alla causa. Bisogna anche fare i conti con valutazioni che alle volte sembrano molto esagerate. La classifica è corta e tutto può succedere.

Ai Mondiali dobbiamo andare, comunque è molto grave che da 12 anni non partecipiamo. Una generazione dei nostri ragazzi non ha visto i Mondiali. Si possono mettere delle regole sportive per tutelare la nostra Nazionale, in campo ci devono essere un tot di italiani e servono per dare vita e lustro al nostro movimento. Insigne? Ci siamo quasi, però non ti do bombe. Insigne per le sue caratteristiche piace alla Lazio, il problema è il mercato bloccato. Vediamo cosa succede, è una cosa a cui lavoriamo da tempo, ma ci sono anche altre situazioni in ballo. Bisogna avere rispetto per le squadre. Se si dicono cose di mercato prima poi è facile che saltano. Insigne merita di giocare ad alti livelli. Tutti sperano di prendere giocatori giovani per poi rivenderli e fare plusvalenze. Però anche un giocatore di 34 anni serve per ottimizzare per valorizzare i giocatori che hai in rosa”.