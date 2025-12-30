Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 18ª giornata
Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 18ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Bellanova, Zappacosta, Kossonou (Coppa d'Africa), Lookman (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
BOLOGNA
Indisponibili: Bonifazi, Bernardeschi, Skorupski, Cambiaghi
Squalificati: nessuno
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Felici, Pedro, Folorunsho, Mina, Rodriguez, Luvumbo (Coppa d'Africa), Liteta (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
COMO
Indisponibili: Addai, Goldaniga, Diao, Morata
Squalificati: Diego Carlos
CREMONESE
Indisponibili: De Luca, Sernicola, Valoti, Okereke, Collocolo
Squalificati: nessuno
FIORENTINA
Indisponibili: Fazzini, Lamptey, Sabiri, Pablo Marì, Richardson
Squalificati: nessuno
GENOA
Indisponibili: Messias, Cornet, Siegrist, Gronbaek, Onana (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
INTER
Indisponibili: Di Gennaro, Darmian, Palacios, Dumfries, Bonny, Acerbi
Squalificati: nessuno
JUVENTUS
Indisponibili: Pinsoglio, Vlahovic, Gatti, Cabal, Rugani, Conceicao
Squalificati: nessuno
LAZIO
Indisponibili: Rovella, Gigot, Hysaj, Dia (Coppa d'Africa), Dele-Bashiru (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Tete Morente, Berisha, Fruchtl, Gaspar (Coppa d'Africa), Banda (Coppa d'Africa), Coulibaly (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
MILAN
Indisponibili: Gimenez, Leao, Gabbia
Squalificati: nessuno
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa
Squalificati: nessuno
PARMA
Indisponibili: Ndiaye, Frigan, Suzuki
Squalificati: nessuno
PISA
Indisponibili: Stengs, Cuadrado, Meister, Nzola (Coppa d'Africa), Akinsanmiro (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
ROMA
Indisponibili: Bailey, Pellegrini, Baldanzi, El Aynaoui (Coppa d'Africa), N'Dicka (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Paz, Romagna, Boloca, Berardi, Coulibaly (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
TORINO
Indisponibili: Savva, Schuurs, Ilic, Pedersen, Masina (Coppa d'Africa), Coco (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
UDINESE
Indisponibili: Atta, Zemura, Bertola, Rui Modesto (Coppa d'Africa), Bayo (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
VERONA
Indisponibili: Suslov, Akpa-Akpro, Belghali (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lazio
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro