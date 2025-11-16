Insigne-Lazio, ci siamo? Sarri in pressing: spunta la cifra dell'ingaggio dell'ex azzurro

Lorenzo Insigne potrebbe tornare presto in Serie A. L'ex capitano azzurro ha lasciato da tempo ormai il Toronto FC, la MLS e gli Stati Uniti e adesso è in attesa di un'occasione in Serie A. In attesa della Lazio e di Maurizio Sarri, che da mesi l'hanno inserito nella propria wishlist. Le ultime arrivano dall'edizione odierna de Il Messaggero:

“Sarri ha intensificato il pressing sull’ex Napoli ormai da mesi. C’è una grande possibilità di vederli assieme per almeno sei mesi, con Lorenzo che percepirebbe un ingaggio da 1,2 milioni di euro, bottino risparmiato dalle cessioni di Tchaouna, Casale e Fares. L’ex Toronto freme. E’ convinto che con Sarri potrà dire ancora la propria ad alti livelli”.