Insigne, non solo la Lazio: altri due club italiani ci pensano

Lorenzo Insigne si prepara a tornare in Serie A. L'ex capitano del Napoli è fermo da mesi dopo la fine della sua esperienza in Canada e ora attende solo l'ok per tornare in Italia.

"Senza squadra da luglio, da quando ha risolto il contratto che lo legava ai canadesi di Toronto in MLS, dove divideva lo spogliatoio con quel Bernardeschi che invece è riuscito a tornare in Serie A già in estate, Insigne è impaziente di potersi misurare di nuovo con il campionato di casa sua. Sono settimane che le linee telefoniche tra lui e Sarri bruciano, ma senza il via libera della Commissione federale alla Lazio non possono tesserare nessuno. Il mese di dicembre sarà dirimente in tal senso, con il Parma che rimane appostato sullo sfondo, pronto ad approfittare eventualmente di passaggi a vuoto, ritardi o di cambi di prospettiva dello stesso Insigne. Esistono voci anche sulla Fiorentina", si legge su Tmw.