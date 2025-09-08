Insigne verso la Lazio? L'ex azzurro è a Roma: Lotito pensa a una formula alla Pedro

Lorenzo Insigne è a Roma da sabato, ufficialmente per impegni personali. Un dettaglio che, unito al rientro in città di Claudio Lotito, alimenta le voci su un suo possibile approdo alla Lazio. L’ex capitano del Napoli ha messo in stand-by ogni altra proposta: la priorità è tornare in Italia e lavorare di nuovo con Maurizio Sarri, che lo considera ancora un elemento di valore. La convivenza con Zaccagni non preoccupa il tecnico, convinto di poterlo rilanciare. A rivelarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Dopo l’esperienza a Toronto e i ricchi contratti oltreoceano, Insigne a 34 anni vuole dimostrare di essere ancora competitivo e punta a riconquistare la Nazionale. La svolta è arrivata a fine agosto, quando Lotito ha incontrato a Cortina il suo agente Vincenzo D’Amico. Da lì i contatti sono diventati più concreti e ora si attende un vertice decisivo.

La formula contrattuale ipotizzata ricalcherebbe quella di Pedro: un anno più opzione fino al 2027, con ingaggio di almeno 2 milioni. Ma resta da capire la fattibilità economica. La Lazio è infatti ancora vincolata dalle restrizioni Covisoc, con un aggiornamento previsto tra metà e fine novembre. Se i blocchi cadranno, il club potrà muoversi liberamente già a gennaio; in caso contrario, sarà obbligato a operazioni a saldo zero. Intanto, vista la condizione di svincolato, Insigne potrebbe persino chiedere di allenarsi a Formello in attesa di tesseramento. I prossimi giorni chiariranno se la suggestione diventerà realtà.