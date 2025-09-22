Inter, Acerbi svela: "Fui molto vicino al Napoli, poi Inzaghi spinse..."

Inter, Acerbi svela: "Fui molto vicino al Napoli, poi Inzaghi spinse..."TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:30Serie A
di Davide Baratto

Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, alla presentazione del suo libro 'Io Guerriero' ha svelato di essere stato vicino al trasferimento al Napoli in passato: "Il passaggio all'Inter? Quell’anno lì era l’unica squadra in cui mi avevano detto che non c’era possibilità. Ero molto vicino al Napoli, avevo un po’ di squadre: ero contento di avere il Marsiglia. Ero un pochino orgoglioso, poi alla fine l’Inter era in difficoltà, Inzaghi lo conoscevo e ha spinto: hanno deciso di prendermi”.

Sul nuovo allenatore Cristian Chivu:
È molto preparato, è diverso da Inzaghi ma comunque molto preparato. È molto umano con noi, fa star bene ed è molto bravo. Pensavo… no, non pensavo niente. Però ha fatto il primo anno in A a Parma, ma ci mette molta passione. Si vede che ha giocato a calcio, che conosce uno spogliatoio, che sa come deve funzionare uno spogliatoio di vincenti. E poi di calcio ne capisce, siamo molto contenti di averlo”.