Inter, Acerbi svela: "Fui molto vicino al Napoli, poi Inzaghi spinse..."

vedi letture

Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, alla presentazione del suo libro 'Io Guerriero' ha svelato di essere stato vicino al trasferimento al Napoli in passato: "Il passaggio all'Inter? Quell’anno lì era l’unica squadra in cui mi avevano detto che non c’era possibilità. Ero molto vicino al Napoli, avevo un po’ di squadre: ero contento di avere il Marsiglia. Ero un pochino orgoglioso, poi alla fine l’Inter era in difficoltà, Inzaghi lo conoscevo e ha spinto: hanno deciso di prendermi”.

Sul nuovo allenatore Cristian Chivu:

“È molto preparato, è diverso da Inzaghi ma comunque molto preparato. È molto umano con noi, fa star bene ed è molto bravo. Pensavo… no, non pensavo niente. Però ha fatto il primo anno in A a Parma, ma ci mette molta passione. Si vede che ha giocato a calcio, che conosce uno spogliatoio, che sa come deve funzionare uno spogliatoio di vincenti. E poi di calcio ne capisce, siamo molto contenti di averlo”.