Inter, allarme diffidati: in quattro rischiano di saltare il Bologna

Le pesantissime diffide rischiano di decimare l'Inter nel momento clou della stagione. Quattro giocatori sono a rischio per il Bologna, qualora dovessero ricevere un giallo nel prossimo match di Serie A: Kristjan Asllani, Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan e Benjamin Pavard dovranno stare molto attenti, ma un paio di loro potrebbero comunque essere rischiati per il Cagliari anche perché dopo ci sarà il ritorno in Europa, gara fondamentale per l'accesso in semifinale.

A proposito, ancora più complessa è la situazione proprio in Champions League, dove bastano due gialli per entrare in diffida. Diversi i giocatori che in caso di qualificazione e giallo salterebbero l'andata della semifinale contro una tra Arsenal e Real Madrid. Lo ricorda 'L'Interista' nel focus post successo in Champions contro il Bayern deciso dalla rete di Frattesi.