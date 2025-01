Inter, allarme infortuni: si ferma (di nuovo) Acerbi, serve un nuovo centrale?

Altro problema fisico in casa Inter. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Francesco Acerbi si è fermato di nuovo. Il centrale di Inzaghi "è stato pizzicato ad allenarsi a parte rispetto al gruppo regolare" e l’Inter sta considerando anche l’ipotesi di un intervento last-minute sul mercato per il reparto difensivo. Serve a quanto pare un nuovo centrale. Ricordiamo che proprio l’Inter in estate era interessata a Buongiorno ma il Napoli era avanti e soprattutto aveva disponibilità economiche immediate per accontentare il Torino.

