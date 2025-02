Inter, altro che due squadre: Calhanoglu, Lautaro e Thuram senza sostituti validi

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato il momento dell'inter. La situazione degli uomini di Simone Inzaghi non è delle più facili con il punto raccolto nelle ultime due partite. Il derby ripreso proprio all'ultimo istante da De Vrij aveva fatto accendere un piccolo campanello dell'allarme, nonostante l'ottima partita e i legni colpiti. Contro la Fiorentina invece ci sono state troppe ingenuità che hanno portato la formazione di Raffaele Palladino a vincere con un punteggio largo.

Infortuni in difesa

Il quotidiano prova ad analizzare la situazione soprattutto di quello che non ha funzionato. Fra le spine di Simone Inzaghi ci sarebbero stati i tanti infortuni specialmente nel reparto arretrato con tanti giocatori ai box, uno su tutti quello di Acerbi, che hanno portato gli stessi giocatori a fare gli straordinari, come per esempio De Vrij e anche lo stesso Bastoni.

Calha out e attacco senza alternative

A centrocampo ha pesato non solo l’assenza di Calhanoglu ma anche il suo ritorno quando forse non era ancora al top della condizione. Questo, si legge sul quotidiano, perché manca in sostituto all’altezza in mezzo al campo che possa dettare i giusti ritmi. E poi c’è il reparto offensivo con una vera al alternativa che manca per la coppia formata da Lautaro e Thuram. Taremi per il momento non ha reso secondo le aspettative mentre Arnautovic e Correa sono ai margini del progetto.