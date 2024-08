Inter, anche Inzaghi mette fretta al club: "Abbiamo una mancanza in difesa"

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a Sky Sport in vista dell'esordio in campionato contro il Genoa in programma per sabato alle 18.30: "C'è tanta attesa per questo esordio, abbiamo fatto un buon lavoro anche se senza i Nazionali per un po' di tempo. Sono orgoglioso dei ragazzi".

Aumenta la responsabilità?

"Senz'altro, l'anno scorso è stato meraviglioso con la seconda stella, in questa stagione dobbiamo fare ancora meglio, anche se non sarà facile. Ma ci proveremo".

Che partenza si aspetta?

"Voglio vedere concentrazione. Siamo i campioni d'Italia e sappiamo che chi ha dovuto difendere il titolo nelle ultime stagioni ha avuto problemi. Dobbiamo rimanere concentrati sui nostri obiettivi".

Qual è lo step da fare?

"Ho fato qualche giorno di vacanza in più ai ragazzi, qualcuno ha finito con le Nazionali, ma sono soddisfatto dio come si sono ripresentati. Sabato di torna in campo e c'è tanto ottimismo".

C'è stato qualche stop in più in questo precampionato.

"Abbiamo confermato in blocco la squadra dell'anno scorso e abbiamo tre innesti importanti che abbiamo voluto. Abbiamo avuto qualche problematica ma Arnautovic e Taremi sono rientrati in gruppo. Zielinski c'è quasi, mentre De Vrij ne avrà per un po' di più. Ma è normale amministrazione".

Il mercato?

"Fino a fine mese è aperto, abbiamo una mancanza del reparto difensivo e sto parlando con la società. Ho la fortuna di avere un club forte alle spalle, la nuova proprietà l'ho conosciuta e la dirigenza è il top. Vedremo se riusciremo a prendere qualcun altro".

Zielinski può avere un forte impatto?

"Ha grandissima tecnica, lo abbiamo voluto e ci sarà una grandissima mano, se non sabato ci sarà per la seconda giornata. Taremi ha esperienza, ha fatto tanti gol e si è inserito bene. Martinez invece ha tanta voglia di imparare e ci sdarà grandi soddisfazioni".