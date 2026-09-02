Inter, Ausilio saluta dopo 28 anni: già spunta il nome del possibile sostituto

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Piero Ausilio è pronto a salutare l'Inter dopo 28 anni. Il dirigente è in scadenza di contratto nel 2027 e le trattative per il rinnovo di questi ultimi mesi non sono state soddisfacenti (l’offerta era per un altro anno). Per questo motivo Ausilio, nei giorni scorsi, ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. Per Sky Sport ipotesi Dario Baccin come soluzione interna. Baccin per anni è stato braccio di ferro dello stesso Ausilio.