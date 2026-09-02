Ufficiale
Sassuolo-Frosinone di Coppa Italia, le formazioni: due ex azzurri dal 1'
TuttoNapoli.net
Queste le formazioni ufficiali della sfida di Coppa Italia fra Sassuolo e Frosinone, gara che prenderà il via alle 15 al Mapei Stadium. In campo per il Frosinone i due ex azzurri Hasa e Zerbin. Ecco le scelte dei due allenatori:
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Odenthal, Leysen, Obrador, Thorstvedt, Lipani, Ghion; Volpato, Bowie, Dominguez
FROSINONE (4-2-3-1): Desplanches, Tchato, Akpoguma, Amey, Terzic; El Azzouzi, Grillitsch; Fini, Hasa, Zerbin; Birligea
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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