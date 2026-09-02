Foto Zeballos saluta il Boca in lacrime: video emozionante da 5mln di views e 10mila commenti

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Exequiel Zeballos lascia il Boca Juniors per arrivare in Italia. Vestirà la maglia del Monza. Sui social sono apparse alcune sue dichiarazioni. In lacrime, il giocatore argentino ha salutatoil Boca: "Questo club è grandissimo ed è una famiglia, ho vissuto anni straordinari", alcune delle sue parole ai canali ufficiali del club con numeri incredibili, 5 milioni di visualizzazioni e oltre 10mila commenti dei tifosi che lo hanno salutato. Zeballos per mesi era stato accostato al Napoli ma alla fine è andato al Monza. Il Napoli lo scoprirà da avversario comunque in Serie A.