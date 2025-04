Inter, Barella suona la carica: "Ci siamo fatti il c*** per arrivare qua, ora dobbiamo dare tutto"

Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella ha parlato a SportMediaset in vista del derby di domani sera contro il Milan, ritorno delle semifinali di Coppa Italia dopo l'1-1 dell'andata.

Questo il pensiero del giocatore dopo la sconfitta arrivata nei minuti finali contro il Bologna che rischia di complicare la corsa Scudetto: "Dispiace, perché in quella situazione dovevamo e potevamo fare meglio. Abbiamo lavorato tanto, ci siamo fatti il c*** per arrivare a giocarci tutto questo, quindi dobbiamo dare il massimo in questo momento, dare tutto quello che abbiamo e anche quello che non abbiamo".