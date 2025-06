Inter, Bonny con Pio Esposito. Non cambia la strategia in attacco

Il gol di Francesco Pio Esposito contro il River Plate al Mondiale per Club non modificherà le strategie dell'Inter sul mercato. Il club nerazzurro infatti è sempre intenzionato a chiudere per Ange-Yoan Bonny del Parma che era stato seguito anche dal Napoli che ora, però, punta uno tra Nunez e Lucca dell'Udinese. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"In ogni caso, non cambieranno i piani nerazzurri di portare alla Pinetina pure Bonny. Le distanze con il Parma si stanno assottigliando sempre di più e la fumata bianca dovrebbe essere solo una questione di giorni. Già, ma Pio e Bonny possono davvero essere considerati in concorrenza? Per la verità hanno identikit e caratteristiche differenti, visto che il primo è un centravanti puro, mentre il secondo è più portato a svariare e a dare profondità".