Inter campione d'Italia a tre giornata dalla fine, Napoli 2° a -12: la classifica
Con la vittoria casalinga contro il Parma, l’Inter guidata da Cristian Chivu allunga a dodici punti il vantaggio sul Napoli e chiude definitivamente il discorso Scudetto. Un successo che vale la certezza matematica del titolo, arrivato grazie a una prestazione solida e concreta davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte, la squadra allenata da Cuesta resta ferma al dodicesimo posto con 42 punti, una posizione comunque tranquilla che garantisce la salvezza. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.
Inter 82 - Campione d'Italia
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Como 62
Roma 61*
Atalanta 55
Bologna 49
Sassuolo 49
Lazio 48*
Udinese 47
Parma 42
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37*
Lecce 32
Cremonese 28*
Verona 20
Pisa 18
* una partita in meno
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Bologna
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