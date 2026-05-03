Bologna, Italiano può restare: “Rosa non da 4 competizioni, ma anno prossimo senza coppe…”

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A tornare sull’argomento è stato anche Vincenzo Italiano nel post partita, sottolineando le difficoltà affrontate dalla squadra nel gestire 4 competizioni

Una stagione dai risultati alterni quella che il Bologna sta per archiviare. Lo 0-0 contro il Cagliari ha confermato le difficoltà dei rossoblù nel rientrare nella corsa al settimo posto, rendendo sempre più concreto il bilancio di un’annata in cui si iniziano a tirare le somme su quanto fatto e su ciò che potrebbe essere migliorato. In questo contesto, sotto osservazione è finito anche Giovanni Sartori, al centro di alcune critiche per un mercato che una parte dell’ambiente non ha ritenuto all’altezza della sua reputazione.

Le parole di Italiano e il tema delle quattro competizioni

A tornare sull’argomento è stato anche Vincenzo Italiano nel post partita, sottolineando le difficoltà affrontate dalla squadra nel gestire una stagione con quattro competizioni: “Penso che 4 competizioni tolgano punti, soprattutto al campionato, e mi sto rendendo conto che a tutti interessa di più il campionato perché molti ti giudicano per la posizione in cui concludi la Serie A. Questa squadra forse non era attrezzata per fare 4 competizioni. La squadra è competitiva e ha valore, ma si può crescere ancora sotto tutti i punti di vista. Senza coppe penso che questa squadra, con un innesto qualitativo per ogni reparto, possa fare molti più punti di quanti ne ha fatti quest’anno. Sono certo che la società abbia ancora l’intenzione di crescere. L’anno prossimo non avremo più le coppe e personalmente voglio regalare gioie a questi tifosi, anche se le aspettative si sono alzate. Qui si può fare calcio vero”.