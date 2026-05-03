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Juventus-Verona, le formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti e Sammarco

Juventus-Verona, le formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti e SammarcoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:20Serie A
di Francesco Carbone
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Hellas Verona, match valido per la 35ª giornata di Serie A.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Hellas Verona, match valido per la 35ª giornata di Serie A. La sconfitta del Milan a Reggio Emilia apre uno scenario molto interessante per i bianconeri, che hanno ora un’occasione importante per accorciare ulteriormente in classifica. In caso di vittoria contro gli scaligeri, già matematicamente retrocessi, la Juventus raggiungerebbe proprio il terzo posto occupato dal Milan, riaprendo di fatto la corsa nelle zone alte della graduatoria. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti
Allenatore: Luciano Spalletti

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie
A disposizione: Perilli, Toniolo, Lovric, Sarr, Lirola, Slotsager, Harroui, Isaac, Fallou, Ajayi, Vermesan
Allenatore: Paolo Sammarco