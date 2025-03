Inter, Carlos Augusto: "Atalanta è tosta, vittoria importantissima per il campionato"

Intervenuto ai microfoni dell'emittente brasiliana SporTV dopo la vittoria contro l'Atalanta nello scontro Scudetto, il laterale nerazzurro Carlos Augusto ha espresso tutta la sua gioia per il gol e per la vittoria: "Sono felice di aver segnato. Lavoro molto per la squadra, abbiamo fatto una bella partita. Non era facile giocare qui contro l'Atalanta, ma sono felice per la squadra perché ha ottenuto una vittoria molto importante per il campionato".

Sulla forza dell'Atalanta e sul suo gol: "Sappiamo che è molto difficile affrontarli qui in casa, ma la squadra è rimasta molto concentrata e ha dimostrato molta fiducia. La sensazione dopo il gol è di felicità, specie per come la squadra ha festeggiato insieme perché sapeva che sarebbe stata difficile. È stata una bella partita collettiva".

Sull'esultanza con l'orologio di ieri sera: "Era un'esultanza che faceva un mio amico quando giocava nella mia città, l'ho fatta per lui".