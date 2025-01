Inter e Milan: "Ci costituiremo contro i capi ultrà San Siro"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Inter e Milan si costituiranno parte civile nei processi, uno in immediato e l'altro in abbreviato, in cui sono imputati, tra gli altri, i vertici delle curve di San Siro, ossia Marco Ferdico e Andrea Beretta per la Nord e Luca Lucci per la Sud, e i loro sodali, tutti arrestati il 30 settembre scorso nella maxi indagine di Polizia e Gdf, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra. Come si è appreso in ambienti giudiziari, le due società hanno intenzione di presentare la richiesta di costituzione per chiedere i danni il prossimo 20 febbraio, al dibattimento per tre, e il 4 marzo davanti al gup a cui tocca giudicare 16 persone. (ANSA).

Il caso Emis Killa.

Emis Killa è stato iscritto nel registro degli indagati dell'inchiesta Doppia Curva della Direzione distrettuale antimafia sugli affari criminali del mondo ultrà interista e milanista che a fine settembre ha portato all'emissione di 19 misure cautelari e all'azzeramento delle due curve di Milano. Questo è quanto sostiene il Corriere della Sera che spiega come il rapper sarebbe stato identificato mentre con 14 ultras li osservava malmenare uno steward e avrebbe rapporti di amicizia con i fratelli Lucci e Fabiano Capuzzo, con cui gestisce una barberia a Monza. Inoltre, si legge sempre sul quotidiano, sfoggia sui social fotografie con altri personaggi considerati dagli inquirenti vicini alle cosche calabresi come Alfonso Cuturello e Antonio Favasuli.

Emis Killa ha dunque deciso di non partecipare al Festival di Sanremo 2025 e si è sfogato con una storia su Instagram: "Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il Daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l'indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici. Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare.

Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest'anno e come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara".