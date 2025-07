Ufficiale Inter, ecco Bonny dal Parma: l'attaccante arriva a titolo definitivo. Il comunicato

L'Inter ufficializza il suo nuovo acquisto in attacco. La società nerazzurra ha annunciato con un comunicato diramato sul proprio sito internet l'ingaggio dal Parma di Ange-Yoan Bonny Il giocatore approda a Milano a titolo definitivo . Questa la nota ufficiale: "Alle porte di Parigi, sulle rive del Canal Saint-Denis, sorge una città che ha scritto la sua storia fondandosi sull'impegno e sullo spirito di sacrificio dei suoi abitanti. Lontana 13 km dalle luci sfolgoranti della Tour Eiffel e degli Champs-Elysées, Aubervilliers non è abituata alla mondanità della capitale francese. Così vicine, ma anche così lontane: qui il paesaggio è caratterizzato da grandi palazzi e fabbriche che puntellano l'orizzonte in ogni direzione. Eppure da queste strade lo sguardo può incontrare un edificio molto riconoscibile: lo Stade de France, la casa della Nazionale francese che si trova nella vicina Saint-Denis. Un luogo leggendario per il calcio francese, un impianto che Ange-Yoan Bonny ha probabilmente osservato da lontano innumerevoli volte, viaggiando sulle ali della fantasia e dei suoi sogni.

Di origini ivoriane, Bonny è nato ad Aubervilliers il 25 ottobre 2003, ma fin da piccolo ha vissuto in diversi luoghi della Francia. La sua avventura con il pallone inizia molto presto, in Nuova Aquitania: a 7 anni inizia a giocare nel La Rochelle Villeneuve per poi giocare nel Périgny fino al 2013. Quella sulle rive dell'Oceano Atlantico è solo la prima tappa del suo viaggio: Ange-Yoan si trasferisce sulle sponde della Loira, gioca con lo Chambray e poi entra nel settore giovanile del Tours FC. Un anno solo, prima di spiccare nuovamente il volo, destinazione Châteauroux. Nella società rossoblù tutti si accorgono immediatamente delle enormi potenzialità di Bonny: dopo un solo anno nelle giovanili, Ange-Yoan esordisce in Ligue 2 con la prima squadra nella stagione 2020/21. Il giorno è il 31 ottobre 2020, l'avversario il Nancy: sono 17 minuti importanti per il giovane attaccante, che all'epoca ha solo 17 anni. In totale Bonny gioca 5 partite nella seconda serie francese, segnando anche il suo primo gol da professionista in una partita contro il Rodez.

Sprazzi di classe, lampi di luce che permettono ad Ange-Yoan di farsi conoscere, tanto da iniziare a frequentare le Nazionali giovanili francesi per degli stage a Clairefontaine. Nell'estate del 2021 però cambia tutto: Bonny viene acquistato dal Parma, appena retrocesso in Serie B, e la sua carriera svolta definitivamente a neanche 18 anni. Per la prima volta Ange-Yoan lascia la Francia e si trova in una realtà completamente diversa: alla sua prima stagione Bonny si divide tra la Primavera, con cui colleziona 4 presenze, e la Prima Squadra, scendendo in campo 13 volte in Serie B. L'anno successivo segna il suo primo gol in casa del Brescia: una rete arrivata dopo un doppio dribbling che mette in mostra tutta la tecnica del francese. La stagione 2023/24 è quella della rivelazione: Bonny diventa fondamentale nello scacchiere tattico dei ducali che dominano la Serie B. Ange-Yoan è un centravanti moderno, che svaria per tutto il fronte d'attacco, creando spazi e occasioni per i suoi compagni grazie ai suoi movimenti imprevedibili. A fine anno il classe 2003 conta 5 gol e 6 assist: numeri che raccontano solo in parte la sua importanza per il Parma di Fabio Pecchia.

Nel 2024/25 Ange-Yoan gioca per la prima volta in Serie A: il suo impatto è potentissimo, Bonny colpisce con forza il massimo campionato con prestazioni decisamente positive. Al suo esordio contro la Fiorentina nella prima giornata viene premiato come Man of the match della gara, mentre a fine agosto segna la sua prima rete contro il Napoli. In totale colleziona 37 presenze e 6 gol in Serie A. Attaccante velocissimo e potente, dotato di grande fisico e mobilità, Bonny è un centravanti che gioca per la squadra, regista offensivo in grado di creare pericoli agli avversari con la sua grande tecnica. Ventiseiesimo francese della storia dell'Inter, in nerazzurro Ange-Yoan ritrova Cristian Chivu, suo allenatore a Parma nella scorsa stagione. Inizia così un nuovo capitolo del sogno di Ange-Yoan Bonny: un sogno che oggi si colora a tinte nerazzurre".