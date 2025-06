Inter-Fabregas, Cds fa chiarezza: "Vuole allenare i nerazzurri a tutti i costi"

Altro che permanenza al Como dopo le ultime sue dichiarazioni. Cesc Fabregas vuole la panchina dell’Inter a tutti i costi. Ma tocca a lui liberarsi dal Como, che invece continua a fare resistenza. Prova ne sia che, avanzata ufficialmente la richiesta di parlare con il tecnico spagnolo, ieri, il club nerazzurro si sia trovato davanti il muro alzato dal presidente Suwarso e dall’ad Terrazzani.

La partita resta aperta. Ma, come premesso, adesso la palla passa a Cesc: dovrà essere lui a trovare gli argomenti giusti per abbattere le barriere della società lariana. E le prossime ore potrebbero già essere decisive in questo senso, con Fabregas atteso di rientro in Italia. A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola.