Inter, grana Dimarco? Voleva il rinnovo, ma il club ha esercitato opzione unilaterale
Premiato al Gran Galà del Calcio come miglior giocatore della scorsa Serie A, Federico Dimarco ha parlato anche del proprio futuro all'Inter. L'esterno nerazzurro non nasconde di aver sperato che il club affrontasse già il discorso relativo al rinnovo: "Al momento purtroppo non ne abbiamo parlato, speravo succedesse visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di farlo prossimamente". Dimarco è attualmente legato all'Inter fino al 2028, dopo che la società ha esercitato l'opzione unilaterale che ha prolungato di un anno il precedente accordo in scadenza nel 2027.
Dimarco-Inter, il club non ha fretta per il rinnovo
Secondo la Gazzetta dello Sport, Dimarco avrebbe gradito una chiamata al termine di una stagione straordinaria, culminata anche con il record di assist nel campionato italiano. All'interno dell'Inter il valore dell'esterno non viene messo in discussione, ma al momento non sono previste accelerazioni per un ulteriore prolungamento. La società, forte di un contratto valido fino al 2028, non considera urgente la questione. Dimarco, invece, ha fatto capire pubblicamente di aspettare un segnale dal club per discutere il futuro.
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