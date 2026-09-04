Roma, subito problemi per Dybala: è già in dubbio per l'Atalanta

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La Roma ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, conquistando sei punti nelle prime due giornate, e continua a lavorare in vista del prossimo impegno. Sabato 5 settembre alle 20:45, infatti, i giallorossi affronteranno l’Atalanta nella sfida valida per la terza giornata di Serie A. L’obiettivo è proseguire il percorso positivo e dare continuità ai risultati ottenuti nelle prime uscite stagionali. Alla vigilia del match, però, Gian Piero Gasperini deve fare i conti con un interrogativo importante legato alle condizioni di Paulo Dybala. L’argentino ha accusato nelle ultime ore un affaticamento muscolare e la sua situazione sarà valutata con attenzione dallo staff tecnico.

Roma, da valutare le condizioni di Dybala

A riferire gli ultimi aggiornamenti è stato Angelo Mangiante nel corso di Sky Sport24. Gasperini dovrà decidere come gestire Dybala, considerando sia l’importanza della sfida contro l’Atalanta sia il calendario particolarmente intenso che attende la Roma. L’attaccante argentino potrebbe infatti essere preservato o comunque gestito con cautela, proprio per evitare di aggravare il problema muscolare. Giovedì, infatti, i giallorossi saranno nuovamente in campo per l’esordio in Champions League, con la trasferta sul campo del Fenerbahce. Le prossime ore saranno dunque decisive per capire le condizioni di Dybala e stabilire la strategia migliore, senza correre rischi in vista dei prossimi importanti appuntamenti.