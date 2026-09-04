Como, Fabregas: "A Napoli festa fatta come avessimo vinto una coppa"

vedi letture

Oggi è il giorno di Genoa-Como, sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Alla vigilia dell’appuntamento, Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa, tornando anche sul successo ottenuto dal Como al Maradona contro il Napoli. L’allenatore spagnolo ha raccontato la particolare reazione avuta dalla squadra dopo una vittoria prestigiosa, sottolineando quanto il percorso del club sia ancora in una fase di crescita. Un risultato importante, dunque, che ha regalato entusiasmo all’ambiente e confermato le ambizioni di una squadra intenzionata a ritagliarsi uno spazio sempre più significativo nel massimo campionato italiano. Fabregas, tuttavia, ha invitato a mantenere la giusta prospettiva.

Fabregas: «A Napoli festa come per una coppa»

«Il processo di crescita del Como è stato troppo veloce», ha spiegato Fabregas, evidenziando la distanza ancora esistente rispetto alle realtà più consolidate della Serie A. Il tecnico ha poi raccontato cosa è successo nello spogliatoio dopo la vittoria contro il Napoli: «Dopo che abbiamo vinto a Napoli i miei facevano festa come se avessimo conquistato una coppa, segno che per noi queste non sono ancora cose normali». Un atteggiamento che, secondo l’allenatore, testimonia quanto il Como debba ancora abituarsi a determinati traguardi. Fabregas ha poi aggiunto: «Se avessero vinto loro, sarebbero andati a casa contenti di aver battuto il Como e niente più». Parole che fotografano la diversa percezione di una sfida tra una grande e una realtà emergente.